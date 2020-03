Ogier ouvre son compteur au Rallye du Mexique, écourté à cause du coronavirus

Le Français, qui égale le record de six victoires dans l'épreuve de son compatriote Sébastien Loeb, prend la tête du classement des pilotes avec 62 points, huit longueurs devant l'ancien leader, son équipier britannique Elfyn Evans.

Des résultats - pour sa troisième course avec Toyota, la première sur terre, la surface de prédilection du WRC - que le sextuple champion du monde relativise toutefois. "Bien sûr, une victoire est une victoire, mais celle-ci est totalement différente des autres, car cette compétition n'aurait pas dû avoir lieu ! La protection de la vie humaine devrait être au-dessus de tous les autres intérêts", a réagi Ogier. "Si nous mettons les fans en danger, la victoire ne vaut rien."

A l'issue de la 21e spéciale (au lieu de 24), celui qui a pris les commandes vendredi matin devance l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), 2e, et le Finlandais Teemu Suninen (M-Sport Ford), 3e.

S'il n'avait pas endommagé une suspension en heurtant une pierre vendredi matin, Tänak aurait peut-être pu espérer mieux. "Nous avions le niveau de performance pour gagner ce week-end", estime l'Estonien, qui a rejoint Hyundai cet hiver et débuté la saison par un impressionnant crash au Rallye Monte-Carlo, avant deux deuxièmes places successives en Suède et au Mexique. "L'incident de vendredi est de mon fait, j'en assume l'entière responsabilité."

"Piégeux"

Evans est 4e et le troisième pilote Toyota, le jeune prodige Kalle Rovanperä, impressionnant dans sa découverte à 19 ans de la catégorie reine, 5e. En trois manches, le Finlandais s'est à chaque fois classé dans le top 5 (5e au Monte-Carlo et 3e en Suède) !

A l'issue d'un rallye compliqué pour son équipe Hyundai (avec aussi l'abandon de l'Espagnol Dani Sordo sur surchauffe moteur), le Belge Thierry Neuville, qui n'a pas terminé la journée de vendredi à cause d'un problème électrique, n'est que seizième.

"On ne peut pas nier que ce rallye a été piégeux pour nous à de nombreux points de vue, reconnaît son team principal Andrea Adamo. Nous aurions dû terminer à de meilleures positions et nous n'avons pas été capables de gérer ce que je me permets tout de même d'appeler un gain en performance de la voiture."

"Est-ce suffisant ? Je ne sais pas, poursuit l'Italien. Il va falloir analyser nos erreurs afin de s'assurer qu'elles ne se reproduisent pas dans le futur."

Au classement des constructeurs, Toyota, qui avait jusque-là souffert au Mexique à cause de problèmes de surchauffe, compte désormais 21 points d'avance sur Hyundai.

Pandémie

Dans la journée de samedi, la troisième manche de la saison a été écourtée par ses organisateurs, "en concertation avec toutes les équipes, la Fédération internationale de l'automobile et le promoteur du WRC", en raison des restrictions aux voyageurs imposées suite à la pandémie de nouveau coronavirus.

L'objectif était de donner le temps aux officiels, aux équipes et aux fans de rentrer dans leur pays "compte tenu de la fermeture imminente des frontières et des aéroports en raison du Covid-19", avait expliqué Patrick Suberville, directeur du rallye, lors d'une conférence de presse.

Plus de 75 pour cent de la distance de l'épreuve ayant été parcouru, le barème habituel a été attribué en fonction du classement final, moins les points bonus de la Power Stage, prévue dimanche, qui n'a pas été disputée.

Après l'annulation vendredi du Grand Prix de Formule 1 d'Australie et de la manche inaugurale d'IndyCar, le Rallye du Mexique était la seule épreuve de sports mécaniques de premier plan maintenue ce week-end.

La manche suivante, qui devait se tenir en Argentine du 23 au 26 avril, a été reportée à une date encore à déterminer. En principe, c'est ensuite le Rallye du Portugal qui figure au calendrier du 21 au 24 mai.