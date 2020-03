Coronavirus. Fermeture des restaurants, cafés, commerces "non essentiels", ...

Alors que la France fait face au développement de l'épidémie du coronavirus et après la fermeture des écoles, collèges, lycées, universités et crèches dans tout le pays, le Premier ministre a annoncé la fermeture de la majorité des lieux recevant du public.

A partir de minuit, samedi 14 mars, les restaurants, cafés, commerces non "essentiels", cinémas et discothèques seront fermés en France. En revanche, les pharmacies, les commerces alimentaires, les stations services, les banques et les bureaux de tabac et les services publics restent ouverts. Le Premier ministre appelle à limiter les déplacements dans les transports, en particulier inter-urbains.

Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a annoncé que la France se trouvait au stade 3 de l'épidémie.