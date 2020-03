Seine-Maritime. Coronavirus : quelles règles et indemnisations pour les arrêts de travail ?

Avec les fermetures des écoles et des crèches, de nombreux parents vont devoir couper leur activité professionnelle pour garder leurs enfants à la maison. Dans ce sens, le gouvernement a pris les devants en annonçant la prise en charge à 100% des arrêts de travail et sans jour de carence. Mais encore faut-il bien connaître la procédure à suivre pour en bénéficier. "Le plus important, c'est de ne pas aller chez son médecin pour demander un arrêt ou un papier, assure Serge Boyer, le directeur des deux Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Maritime. Dans cette situation, c'est à l'employeur de déclarer la demande sur un téléservice, sur le site améli.fr."

Des indemnisations incomplètes pour le moment

Ce qui doit aussi être pris en compte, c'est le montant de cette indemnisation. "Très honnêtement, à ce stade, on est dans une indemnisation comme le reste des arrêts de travail. Généralement, l'assurance maladie prend en charge la moitié du salaire, sans compter éventuellement la prévoyance ou les compléments", précise Serge Boyer.

Dans l'attente d'une éventuelle décision du gouvernement, les salariés qui s'arrêteront pour s'occuper de leurs enfants ne toucheront donc pas, en l'état actuel des choses, l'intégralité de leur salaire. Interrogé sur la possibilité de voir des gens continuer à travailler coûte que coûte pour maintenir leur niveau de revenus, le directeur de la CPAM est contraint de botter en touche : "Le président a annoncé que l'indemnisation serait totale, mais pour le moment on manque d'informations. On est en réunion presque en permanence avec nos instances nationales, je pense qu'en tout début de semaine prochaine on connaîtra les modalités définitives qui auront été arrêtées."