Rouen. Transports : le Réseau astuce adapte ses horaires

C'est l'une des conséquences de la fermeture des écoles. Avec moins de passagers à prendre en charge et une partie du personnel qui sera contrainte de garder ses enfants à la maison, le Réseau astuce a décidé d'adapter son offre de transports en commun dans l'agglomération rouennaise.

Protéger les agents d'une contamination

À partir du lundi 16 mars, ce sont les horaires de "période bleue" qui seront à prendre en compte pour l'ensemble des métros, des Teor, des lignes Fast et des lignes régulières. Ces horaires correspondent habituellement à ceux des périodes de vacances scolaires. Pour limiter la propagation du coronavirus, la direction du réseau suspend aussi la vente de tickets à bord des rames, "ce qui évitera la manipulation de tickets et de monnaie et limitera ainsi les échanges entre voyageurs et conducteurs". Toujours dans l'idée de protéger les conducteurs d'une éventuelle contamination au coronavirus, la montée et la descente par l'avant des bus ne sera plus possible.

Ces dispositions pourraient évoluer en fonction de l'absentéisme chez les agents dans les jours à venir.