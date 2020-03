Orne. Épidémie d'annulations dans toute l'Orne

Face à la pandémie de coronavirus, la plupart des évènements prévus dans l'Orne sont annulés.

Citons : à Mortagne, l'annulation de de la Foire au Boudin ; à Alençon, celle du concert de Vitaa et Slimane, de la bourse d'échange du rétro-moto club, de l'Assemblée Générale des donneurs de sang, des portes ouvertes dans les MFR, au lycée agricole, et au pôle formation de l'UIMM ; à la Ferté-Macé : report de la 30ième Course de printemps. Le début de la " semaine de la francophonie " samedi 14 mars devait être marqué à Alençon par la traditionnelle dictée " des 2 Marguerite ", mais elle est reportée. Toute la fin du festival Printemps de la Chanson est annulée.

De très nombreuses fermetures.

A partir de lundi 16 mars, sont fermés pour une durée indéterminée : à Alençon : le Conservatoire à Rayonnement Départemental, le réseau des Médiathèques, le Centre aquatique et la Patinoire... à L'Aigle : la médiathèque est fermée, de même que la piscine, le bowling, l'espace forme-fitness du complexe Cap'Orne et les gymnases... sur Argentan-Intercom, seront fermés à partir de lundi : le centre aquatique, le conservatoire de musique, danse et théâtre, l'ensemble des médiathèques, l'office du Tourisme, et les centres de loisirs d'Écouché-les-Vallées, Gouffern-en-Auge et Trun.