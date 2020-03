Saint-Lô. Le combat d'un couple pour sauver son fils

Drame franco-tunisien-quatari-libanais

Fares et Meriem mènent une vie paisible en Tunisie, avec leur fils Aziz, 9 ans. Lors d'un voyage, ils sont victimes d'une attaque terroriste, et leur fils est grièvement blessé. À l'hôpital, le médecin leur annonce que seule une greffe du foie pourra le sauver. Mais les analyses révèlent que Fares n'est pas le père d'Aziz. Bouleversé, Fares commence à se poser beaucoup de questions.

Un film bouleversant, construit comme un véritable suspense

Pour son premier film, le cinéaste français Mehdi M. Barsaoui frappe très fort avec ce film bouleversant, qu'il a construit comme un véritable suspense. Car, sur fond de printemps arabe, cette œuvre passionnante interroge, avec finesse, sur ce qu'est un père et, bien sûr, un couple. Mais il décrit également la société terriblement patriarcale du pays et, surtout, l'ignoble trafic d'organes, qui sont prélevés sur de jeunes enfants. Sami Bouajila est impressionnant de présence, mais aussi de pudeur, et il est parfaitement secondé par Najla Ben Abdallah. Une belle et émouvante réussite ! ">

De Mehdi M. Barsaoui, avec Sami Bouajila (Fares), Najla Ben Abdallah (Meriem), Youssef Khemiri (Aziz), Noomen Hamda (docteur Dhaoui), Qasim Rawane (D108), Slah Msaddak (l'homme d'affaires) (1h36).