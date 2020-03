Coronavirus. Courses : les drives des supermarchés tournent à plein régime

Malgré l'annonce d'Emmanuel Macron concernant la fermeture des établissements scolaires, il n'est pas question de mettre le commerce alimentaire en quarantaine. Fort heureusement, les clients continuent à se rendre en magasin, mais ils sont en revanche plus nombreux à commander en drive. Au Super U de Colombelles, près de Caen, "289 commandes sont passées la semaine dernière, contre 200 en tant normal", explique Charlotte Tetrel, responsable du magasin. La semaine dernière, le drive a enregistré 25 % de commandes supplémentaires. Cette semaine, sur les trois premiers jours, il y en avait 65 % de plus.

"Il va bientôt falloir pousser les murs"

Elisabeth est l'une des préparatrices. "C'est la course, les commandes n'arrêtent pas de tomber. Il faudrait pouvoir pousser les murs." Et les clients n'hésitent pas à faire du stock. "Ils achètent par lots des kilos de pâtes et de riz." Pour faire face à cette demande, un salarié du magasin est déjà venu en renfort au drive. "S'il faut faire un sens de circulation ou stocker les commandes dans un autre frigo, on le fera", indique la directrice.