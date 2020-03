Fontaine-Henry. Le Traditour 2020, Un évènement unique ! [Publireportage]

Albin Charles, vous êtes directeur des Maisons Tradibat et vous organisez le Traditour 2020 les 28 et 29 mars prochains. Pouvez-vous nous en dire plus ?

"Le Traditour 2020, c'est un concept unique, novateur et gratuit de portes ouvertes. C'est l'occasion pour les participants de découvrir le domaine de la construction de maisons en parfaite transparence à l'aide de moyens modernes et d'outils originaux qui facilitent la projection des acquéreurs et les rassurent."

Qu'est-ce que les visiteurs du Traditour 2020 découvriront ?

"Les personnes inscrites au Traditour 2020 profiteront d'un circuit de visite en Tradi-navettes permettant de se rendre sur quatre réalisations Maisons Tradibat à des stades d'avancements différents et équipées pour deux d'entre elles de réalités virtuelles. Le Traditour 2020 c'est un seul point de rencontre, un accueil unique et un accompagnement privilégié avec la présence de nombreux partenaires foncier, financiers et techniques, sans oublier un espace restauration gratuit à disposition des participants inscrits."

Vous avez un projet de construction, ne manquez pas le TRADITOUR 2020!

Les 28 et 29 mars au départ de Fontaine-Henry, infos et inscriptions sur maisonstradibat.fr