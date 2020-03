Rouen. Transports, voiries, déchets : ces compétences qui dépendent de la Métropole

Au fil de la dernière mandature d'Yvon Robert, le maire sortant de Rouen, la Métropole Rouen Normandie (MRN) n'a eu cesse de prendre sous son aile de nouvelles compétences, autrefois dévolues aux municipalités. Ainsi, certaines propositions formulées par les candidats à la mairie ne pourront voir le jour qu'à travers le conseil métropolitain.

Gratuité partielle ou totale, extension du réseau ou des horaires sont quelques-unes des idées des prétendants à la mairie de Rouen. Pourtant, ces propositions ne pourront être mises en place qu'avec un vote majoritaire de la MRN, lors d'un des conseils mensuels. Il apparaît nécessaire que le futur maire de Rouen ait une bonne relation avec le futur président de la Métropole pour voir ce type de proposition aboutir. Lors de la dernière mandature, les Rouennais se sont aperçus que, même dans un bord politique identique, deux hommes (Yvon Robert et Frédéric Sanchez, l'ancien président de la MRN) peuvent s'affronter et signifier leurs désaccords sur des projets structurants à Rouen, comme le nouveau franchissement de la Seine.

Des encombrants sur la chaussée ou un ramassage trop peu fréquents des déchets. C'est là aussi avec la Métropole que le maire de Rouen devra travailler, pour faire évoluer la situation et améliorer la propreté, souvent décriée par les habitants.

Les équipements culturels comme le musée des Beaux-arts, le Zénith et le Panorama XXL, l'eau potable, la création de parcs d'activités et de nombreux parkings sont également du ressort de la Métropole.

Un chiffre : 71

C'est le nombre de communes qui font actuellement partie de la Métropole, regroupant ainsi environ 500 000 habitants.

Conseil métropolitain

Il sera composé de 125 membres lors de la réunion du lundi 6 avril, contre 156 lors du conseil sortant. C'est la ville de Rouen qui en compte le plus avec 24, suivie par Petit-Quevilly, Sotteville-lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray, avec six conseillers à chaque fois. Les membres éliront le président ou la présidente de la métropole, les vice-présidents et les membres du bureau.

Élection des conseillers

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, c'est le maire qui est automatiquement désigné comme conseiller métropolitain. Dans les autres villes, les conseillers ont été élus lors des élections municipales. Pour chaque ville, les sièges se répartissent ainsi : la liste arrivée en tête remporte la moitié des sièges, les autres sièges sont répartis proportionnellement entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages.