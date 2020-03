Insolite. Une famille sauvée d'un incendie grâce à un perroquet

Si vous possédez un perroquet, peut-être qu'il pourra vous sauver la vie en cas d'événement grave. C'est en tout cas ce qu'il s'est passé le mois dernier pour une famille Américaine résidant dans le Tenessee. Un incendie s'est déclenché en pleine nuit dans leur habitation, ils étaient trois, un couple de sexagénaire et leur petite-fille de 6 ans. Si le drame approchait à grands pas, c'était sans compter sur la présence et réaction de leur volatile nommé Louie, un perroquet domestique qui est parvenu cette nuit-là à réveiller toute la famille, en criant suffisamment fort "Fire" à trois reprises. Effectivement, le feu consumait la maison à grande vitesse et grâce à Louie, la famille a pu échapper à l'incendie.

Si l'un des membres a dû passer par la case hôpital pour récupérer après avoir inhalé les fumées nocives, tous s'en sortent sains et saufs grâce au perroquet, qui lui malheureusement n'aura pas survécu dans cet accident. À la suite de cette histoire, la famille est désormais relogée et a souhaité acquérir un nouveau perroquet, qu'ils décident d'appeler… Louie Junior.