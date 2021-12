Saint-Lô. Incendie du haras national : les murs ont résisté au feu

Voilà huit mois qu'un violent incendie détruisait, dans la nuit du 11 au 12 juillet, les écuries 3 et 4 du haras national de Saint-Lô. Quelque 2 400 m2 de charpente ont été dévorés par le feu. Depuis, les bâtiments sinistrés ont été mis hors d'eau et sécurisés, et certains pans de murs ont été consolidés. Un architecte du patrimoine est venu faire un diagnostic de l'état des bâtiments.

Yann Adam est le directeur du pôle hippique de Saint-Lô.

Yann Adam attend maintenant le chiffrage des travaux pour reconstruire à l'identique la charpente, notamment.

Le chiffrage des travaux devrait être connu en avril, pour une reconstruction des bâtiments touchés qui pourrait débuter avant l'été. La cagnotte "Plus jamais ça", ouverte sur le site de la Fondation du Patrimoine, est toujours ouverte pour récolter des dons pour le financement des travaux.