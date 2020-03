Criquetot-l'Esneval. Municipales : les électeurs ont le choix

Ce n'est pas habituel à Criquetot-l'Esneval, ville de 2 567 habitants au cœur du pays de Caux : les électeurs vont avoir le choix pour les municipales de mars 2020. Il est vrai que cela faisait plusieurs décennies qu'une seule liste se présentait lors de ce scrutin.

Cette fois, les électeurs vont avoir le choix entre deux candidats.

Le premier est Alain Fleuret, le maire actuel. Il se représente pour un quatrième mandat, à la tête de la liste "Continuons à dynamiser Criquetot-l'Esneval". Élu depuis 1977, il est devenu maire en 2005 après la démission de Charles Spriet. Il mise sur la continuité, avec comme projets phares notamment la réhabilitation du centre médico-social ou encore la construction d'une salle multisport.

Et donc, la grande nouveauté 2020 : une deuxième liste, menée par Alexandre Girou, qui s'appelle "Bouger pour Criquetot-l'Esneval, l'esprit village". Âgé de 38 ans, il est adjoint technique aux Jardins suspendus du Havre et photographe. C'est un novice en politique, même si ses parents avaient fait partie du conseil municipal de Beaurepaire. Cela fait six ans qu'il vit à Criquetot-l'Esneval. Parmi ses propositions : le réaménagement du centre bourg ou encore la création d'un marché local le dimanche.

