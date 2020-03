Insolite. Jouer à un jeu mobile pour la bonne cause

En vue d'effectuer des donations à une ONG qui viendra en aide aux futures mamans et à leurs bébés, le jeu coréen sur mobile Summoners War a demandé à des dizaines d'influenceurs à travers le monde de se filmer en train de jouer : le streaming, du 5 au 8 mars. Plus de 250 000 personnes du monde entier ont suivi leurs combats sur Internet, ce qui a été un grand succès. L'éditeur de jeu Gamevil Com2uS procédera donc, comme promis en cas de réussite, à la donation de 2 000 Kits Maman permettant de préparer un accouchement et de 1 000 kits médicaux supplémentaires destinés à soigner les nourrissons. Les donations seront versées à l'ONG humanitaire internationale Save the Children Korea qui vient en aide aux mères en détresse en Ouganda, où les infrastructures et les conditions sanitaires restent très précaires.

Ce marathon digital a rassemblé 53 influenceurs venus de 18 pays différents, dont la France, mais aussi l'Allemagne, les USA, le Japon ou la Corée. Certaines stars du pays comme Sheisou, Mana, Dedefion, Junpei, Bytell et MrWendy ont accepté de relever le défi Summoners War, pour la bonne cause.

Des influenceurs du monde entier ont joué le jeu - Summoners War

Pour récompenser leur soutien au défi caritatif, les fans du RPG sur mobile remporteront de la monnaie virtuelle à dépenser dans le jeu.

Les spectateurs ont eu aussi droit à leur petit cadeau.