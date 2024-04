Montmerrei. Avant un quinzième voyage humanitaire, "Sources de l'Orne/Ukraine" recherche d'urgence un local de stockage

Le collectif "Sources de l'Orne/Ukraine", qui compte une trentaine de bénévoles, recherche un local en urgence pour stocker les dons qui lui sont faits, notamment par des médecins et des hôpitaux, avant de les acheminer dans un orphelinat et un camp de quelque 10 000 réfugiés en Ukraine, ainsi qu'à Kiev. Son local actuel, qui lui est prêté, va être repris en raison de travaux et il en recherche un autre entre 40 et 100m², fermant à clé et prioritairement sur le secteur d'Argentan ou de Sées.

Dimanche 28 avril, après 27 mois de guerre, des bénévoles de ce collectif quitteront l'Orne pour l'Ukraine, à bord de quatre véhicules attelés à des remorques. Ils ont pris des vacances pour aller à nouveau sur place, bénévolement sur leur temps libre. Ce sera leur quinzième livraison d'aide humanitaire. "La situation sur place est très compliquée, des familles qui ont quitté l'est de l'Ukraine, qui est sous les bombes russes, sont réfugiées dans un camp à Drohobytch, à l'ouest du pays. Les pères de famille qui sont mobilisables ne peuvent pas quitter l'Ukraine avec leur famille", explique Paul-Nicolas Brionne, à la tête de l'ONG ornaise. Le retour de ce long périple est prévu le dimanche suivant, le 5 mai. "La dernière fois, on a mis quatre jours avant de pouvoir sortir de Kiev. On utilise des voitures plutôt que des camions, car ça permet d'être davantage mobiles pour fuir et se cacher lors des bombardements russes."

Le collectif "Sources de l'Orne/Ukraine" vient de récupérer 120 lits dans l'internat d'un lycée. Ils seront transportés au camp ukrainien de réfugiés lors d'un prochain voyage, mais il faudrait trouver un camion… "On fait cela pour essayer de limiter les souffrances, mais aussi pour tenter d'atténuer la haine des Ukrainiens envers l'agresseur russe. Il faudra bien qu'un jour il y ait la paix", souligne Paul-Nicolas Brionne, même si le temps qui passe et la médiatisation de la situation à Gaza ont considérablement émoussé les dons de début 2022 pour l'Ukraine.

Ecoutez ici Paul Nicolas Brionne: Impossible de lire le son.

Si vous disposez d'un local disponible, prenez contact avec l'association "Source de l'Orne/Ukraine" : sourcesdelorneukraine@hotmail.com