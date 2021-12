Sotteville-lès-Rouen. Les riverains exaspérés par les crues de la Seine

L'apparition d'un grand canot gonflable jaune et bleu et les plaisanteries qui ont suivi sont trompeuses. Le mercredi 11 mars, les riverains de la rue d'Eauplet à Sotteville-lès-Rouen avaient plutôt la mine des mauvais jours. Pour la deuxième fois en moins de 24 heures, la Seine avait quitté son lit pour avaler le goudron à vue d'œil, envahir les trottoirs et s'inviter dans les jardins et les sous-sols.

A Sotteville-lès-Rouen, la crue de la #Seine a commencé. Dans une rue pavillonnaire, l'eau monte littéralement à vue d'oeil et les riverains se disent "inquiets de voir la situation se répéter fréquemment". pic.twitter.com/T5huJGiCA1 — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) March 11, 2020

Des crues récurrentes

"Il faut s'adapter, on n'a pas le choix ! On monte les machines sur des cales, on essaye de protéger les stocks de bois et de peinture et on essaye d'envoyer les gars au maximum à l'extérieur sur les chantiers", regrette Cyrille Le Deunff, patron d'une menuiserie installée dans la rue. "On aimerait avoir plus d'informations et surtout qu'il y ait une vraie décision de prise sur le long terme", poursuit son voisin d'en face, en réponse aux quelques sacs de sable distribués par la mairie. "Le plus bizarre, c'est qu'il n'y a rien eu pendant longtemps et là, depuis 2018, c'est devenu fréquent. S'il n'y a pas plus de dialogue et un vrai effort de fait, je vais devoir déménager", prévoit le chef d'entreprise.