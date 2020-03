Coronavirus. Originaire du Calvados, Cassandre Dewaegeneire étudie en Italie

Face à la propagation du coronavirus en Italie, quelque 60 millions d'Italiens sont placés en quarantaine depuis le mardi 10 mars. Cassandre Dewaegeneire, originaire de Vaux-sur-Aure près de Bayeux dans le Calvados, est en Italie pour une année d'Erasmus à Trente dans le nord du pays. "On a appris que les mobilités étaient très restreintes, seuls les déplacements professionnels et de première nécessité sont autorisés. Je n'ai pas cours jusqu'à début avril, Les événements sont annulés, les musées sont fermés, les bars et restaurants ferment à 18 heures. Il y a une sorte de couvre-feu qui s'installe." Une ambiance particulière qui en effraie plus d'un : "Concernant les étudiants Erasmus, beaucoup ont cédé à la panique. On parle de fuir. Certains essayent de s'enfuir et de rentrer chez eux, d'autres sont déjà partis et ont annulé leur Erasmus. Moi, pour l'instant je préfère attendre." Depuis maintenant trois semaines, l'université de Cassandre est fermée et ses cours ne devraient pas reprendre avant le 3 avril. "Je suis inquiète, car je ne sais pas comment va se passer la validation de mon année."