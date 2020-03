Cherbourg-en-Cotentin. Crédits d'impôt : quelles sont les évolutions en 2020 ?

Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) a été revu avec la loi de finances pour 2020…

"Pour rappel, un crédit d'impôt est une somme qui vient s'imputer sur le montant brut de l'impôt à payer. Il peut conduire à un remboursement par l'administration fiscale si son montant dépasse celui de l'impôt. Le CITE est voué à disparaître en janvier 2021. Il s'adresse encore pour l'heure aux propriétaires d'un bien de plus de deux ans. Les montants des ressources planchers et plafonds sont disponibles sur legifrance.gouv.fr Un couple avec deux enfants doit disposer de revenus annuels entre 39 192 € et 56 438 €."

Les dépenses éligibles au CITE ont-elles été modifiées ?

"Ce sont principalement les mêmes types de dépenses. Des évolutions concernent les appareils de chauffages ou de production d'eau chaude performants, les panneaux solaires et des éléments d'isolation. Les travaux doivent être réalisés par des professionnels et facturés au 31 décembre 2020. Il faudra déclarer leur coût sur la déclaration souscrite en 2021."

Comment est calculé cet avantage fiscal ?

"Le CITE est dorénavant calculé de façon forfaitaire, selon la nature de la dépense. Le crédit d'impôt atteint par exemple 4 000 € pour les chaudières à bois à alimentation automatique, 2 000 € pour une pompe à chaleur air/eau, etc. Il est aussi plafonné en fonction des travaux réalisés : c'est donc limité à 2 000 € pour un foyer fiscal d'une personne, 4 800 € pour deux personnes."

Existe-t-il d'autres crédits d'impôt ?

"Le crédit d'impôt des travaux d'équipement pour personnes âgées ou handicapées reste méconnu. On conseille de se rapprocher de l'Agence nationale de l'habitat, du CDHAT ou d'Action logement."