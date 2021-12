Bayeux. Quelles mesures dans les bureaux de vote pour prévenir le coronavirus ?

Conformément aux directives de la préfecture, la Ville de Bayeux prévoit plusieurs mesures, le dimanche 15 mars à l'occasion des élections municipales, pour faire face à l'épidémie de coronavirus. "Le fléchage des toilettes sera notamment renforcé pour orienter les usagers vers un point d'eau et de savon", indique la mairie, qui mettra à disposition des électeurs et des responsables de bureaux du gel hydroalcoolique. Par ailleurs, les habitants sont invités à se présenter avec leur propre stylo pour émarger après le vote : à bille, noir et non effaçable. Les personnes les plus fragiles peuvent encore demander une procuration. Les dix bureaux seront ouverts de 8 à 18 heures. Les résultats seront ensuite projetés au 1er étage de l'hôtel du Doyen.