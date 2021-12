Malaunay. Malaunay, ville pionnière sur les logementsà énergie positive

Ils sortent de terre un peu partout dans le pays de Caux. Ils, ce sont les bâtiments à énergie positive. Plus respectueuses de l'environnement, ces infrastructures modernes ont la particularité de produire plus d'énergie, que ce soit en électricité ou en chaleur, qu'ils n'en consomment pour leur fonctionnement. Des prouesses réalisables grâce à l'installation de multiples panneaux solaires sur les toitures par exemple. Dans le pays de Caux, c'est à Malaunay que les premiers bâtiments à énergie positive ont vu le jour. En effet, la ville s'est engagée dès 2010 dans la démarche Cit'ergie de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Un label européen qui permet de valoriser les politiques énergétiques durables et ambitieuses des collectivités territoriales.

Deux projets de grande ampleur

C'est dans cet esprit que deux projets de bâtiments à énergie positive ont été imaginés à Malaunay. En mars 2015, Logeal Immobilière a livré La Presqu'île. Un ensemble de trois immeubles collectifs comportant 40 logements à énergie positive. À cela s'est ajouté, en 2017, la construction de la résidence Alizari, composée de 31 logements à énergie positive, et une réhabilitation thermique de la résidence pour personnes âgées Les Tilleuls.

Unique en Normandie, la résidence Alizari peut produire jusqu'à deux fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme grâce à 153,2 m2 de panneaux photovoltaïques, une chaufferie au bois pour le chauffage de l'habitat et la production d'eau chaude et une excellence thermique. De plus, au-delà d'un impact positif pour l'environnement de ces installations, les logements à énergie positives ont un impact sur le porte-monnaie de ces habitants. Entre 2018 et 2019, les résidents de l'Alizari ont connu une baisse de leur charge de 22 % entre 2018 et 2019.