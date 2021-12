Caen. Le vitrage chauffant

Une solution intelligente

Bien choisir ses fenêtres, c'est parfois aussi être innovant. Alors pourquoi pas opter pour un vitrage chauffant ? Jugé comme "la solution de demain", ce vitrage "intelligent" agit par rayonnement. Un système électrique se met en marche et permet d'apporter un confort dans votre pièce. Riou Glass, fabricant de produits verriers qui travaille main dans la main avec Acibois à Mouen, propose trois gammes sur mesure. Un système pour les espaces SPA et piscines anti-condensation, un autre intermédiaire qui vise à supprimer l'impression de froid d'une vitre dans une véranda et enfin un système haut de gamme qui fait office de chauffage.

Différents modes de pilotage

Ces vitrages chauffants "sont invisibles et permettent de libérer les murs par rapport à un radiateur" indique Charlie Godefroy, de Riou Glass. Selon le besoin, on peut le déclencher soit grâce à un interrupteur simple ON/OFF, soit par un thermostat intégré permettant de régler la température. Côté tarif, il faut compter a minima 400€/m2.