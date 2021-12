Rouen. Matos and game change d'adresse

Sylvain Vlassenrood, le gérant, rappelle le concept de son magasin : "Je propose des jeux vidéos rétros qui ont plus de dix ans depuis leur dernière commercialisation. Les appareils et les jeux de marques connues comme Game boy, Sega, Nintendo, Atari, etc." La boutique a quitté son ancien local de la rue du Général-Leclerc pour s'installer, à quelques mètres de là, dans la rue Alsace-Lorraine. Le gérant participe aussi à de nombreuses conventions pour proposer appareils et jeux mais aussi pour dénicher les perles rares qui raviront les amateurs.