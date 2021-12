Elbeuf. Municipales : quatre listes avec des enjeux et quelques surprises

Il y a un peu de suspense autour du scrutin à Elbeuf. Ce n'était pas le cas en 2014, où une liste d'union de la gauche menée par Djoudé Mérabet l'avait emporté contre Nicolas Bay (Front national), dès le premier tour.

Cette année, le maire est candidat à sa réélection avec un soutien de poids : Didier Marie, sénateur et ancien maire d'Elbeuf, est en 3e position sur sa liste. Il devra faire sans les écologistes, menés par Valérie Auvray, qui ont décidé de faire bande à part. Le Rassemblement national et Debout la France ont uni leurs forces derrière la candidature de la jeune Marie Durand. Enfin, un peu plus au centre, Yanis Khalifa mène une liste sans étiquette mais proche de La République en marche, puisqu'il est le suppléant de la députée Sira Sylla.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Elbeuf.