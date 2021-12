Nationale 1. Les Vikings reviennent dans la course grâce à l'administration

Le contexte promet d'être spécial ce dimanche 15 mars à 16h au Palais des Sports de Caen. La réception de Saint-Marcel Vernon par le Caen Handball constituera ainsi le premier rendez-vous depuis l'annonce fracassante du retrait de la course à la montée du leader Eurois. Ils ne sont donc plus que trois à jouer la montée : Angers, Sarrebourg et Caen. Et les Vikings, bien que les plus mal embarqués, ne sont plus qu'à 4 points de la montée. Le président Thomas Lamora tempère toutefois : "En étant huitième, la question de la montée ne peut pas se poser aujourd'hui. Ce qu'on fait sur le terrain ne mérite pas qu'on regarde au-delà du prochain match". Gagner et convaincre, voilà les premières missions à remplir. Pour le reste, on verra plus tard.