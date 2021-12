Rouen. Coronavirus : le SAMU fait face à une forte hausse des appels

C'est l'une des conséquences de la psychose qui gagne une partie de la population. Alors que les cas de coronavirus se multiplient en France, le SAMU de Rouen doit faire face à l'inquiétude : "On a une augmentation de 20 à 30 % des appels qui concernent le Covid-19, confirme Cédric Damm, directeur médical adjoint du SAMU de Rouen. Il y a parfois des pics et on atteint actuellement plus de 200 appels liés au Covid par jour."

Risque d'engorgement du 15

Dans le lot, plus de la moitié des appels ne sont pas pertinents et ne présentent pas d'urgence. "Le SAMU n'est pas un service d'information, c'est un service d'urgence", rappelle Cédric Damm. Il invite donc ceux qui se posent juste des questions sur l'épidémie à contacter le numéro vert d'information, le 0 800 130 000.