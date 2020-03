Podcast. Serge Le Petit, jeune lycéen assassiné dans le Cotentin

Serge Le Petit était scolarisé au Lycée Grignard de Cherbourg. Le jeune homme de dix-sept ans a été retrouvé mort, abattu comme un chien, un jour de novembre 1969. Son corps inerte gisait sur la falaise de Landremer, en contre bas du sentier des douaniers de la Hague (Manche).

Plus de cinquante ans après les faits, cette affaire criminelle reste non résolue. Le ou les assassins de Serge Le Petit n'ont jamais été identifiés et retrouvés. Le mobile du crime est une énigme.

Le journaliste normand Philippe Bertin reprend méticuleusement les éléments du dossier de cette étrange affaire et dresse le portrait de la jeune victime, abattue d'une balle de petit calibre dans la nuque.

Ecoutez le septième épisode du podcast consacré aux "scènes de crimes en Normandie" :