Cherbourg-en-Cotentin. La Ville prend ses précautions face au coronavirus

Trois cas de coronavirus ont été diagnostiqués ce jeudi 5 mars dans la Manche, selon l'Agence régionale de santé (ARS). Pour faire face au risque d'épidémie et protéger les personnes les plus fragiles, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin a pris des mesures préventives. Les personnes mineures ont, depuis ce jeudi et jusqu'à nouvel ordre, interdiction de rendre visite à leurs aînés dans les trois EHPAD de la ville. Les autres visiteurs sont, quant à eux invités à respecter tous les gestes "barrières", comme se laver les mains régulièrement. "Les jeunes peuvent être porteurs du virus mais être asymptomatiques et transmettre ce virus sans qu'on s'en rende compte, explique Frédéric Bastian, médecin et maire adjoint chargé de la santé. Le but est de limiter cette transmission car les personnes âgées sont les plus vulnérables." À partir de 55 ans, le risque s'accentue, d'autant plus si ces personnes présentent des insuffisances respiratoires ou font de l'hypertension artérielle… La Ville dispose d'un stock de 45 000 masques dédiés en priorité aux EHPAD, résidences autonomie et aux travailleurs sociaux. Pour toute question, un numéro national et gratuit est mis en place au 0 800 130 000. "Si on est malade, on appelle le 15, mais on ne va ni aux urgences, ni chez le médecin, pour éviter de contaminer d'autres personnes", rappelle Frédéric Bastian.

Des chiffres rassurants

Même si l'épidémie évolue de jour en jour et qu'il faut rester prudent, il n'y a pas de quoi non plus tomber dans la psychose, selon Frédéric Bastian qui se veut rassurant : "Sur 100 personnes contaminées par le Covid-19, 85 vont bien et iront bien, 10 auront besoin d'une prise en charge sérieuse et 5 d'une prise en charge médicale très sérieuse en réanimation. La grippe saisonnière, traditionnelle, qu'on a tous les ans, en période épidémique, tue 1 000 personnes par semaine en France", contre quatre cas touchés par le nouveau coronavirus à l'heure actuelle. Ce virus venu de Chine a donc un taux de contagiosité plus faible que d'autres, comme le rappelle le médecin cherbourgeois : "Une personne infectée peut contaminer entre 1,5 à 3 personnes, alors que la varicelle, c'est 8 personnes."