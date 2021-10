L'agenda ciné de la rentrée

Découvrez notre sélection à travers les prochaines sorties ciné de ce 4ème trimestre de l'année.

Septembre :

- 19 septembre - "Jason Bourne : l'héritage" de Tony Gilroy.

- 21 septembre - "Savages" avec un casting de choix pour le dernier film d'Oliver Stone avec entre autres Salma Hayek, Benicio del Toro ainsi que Blake Lively, Taylor Kitsch ou encore Aaron Taylor-Johnson.

- 26 septembre - sortie de "Les Seigneurs" la première comédie d'Olivier Dahan reportée en raison de la liquidation judiciaire de Quinta Industries. Notez une sortie prématurée en Bretagne (le 19 septembre). José Garcia et Jean-Pierre Marielle se partagent l'affiche.

Octobre :

- 3 octobre : "Mortem", le film d'Eric Atlan, réalisateur maintes fois récompensé, notamment au Festival Los Angeles Movie Awards en 2011. Mortem sera très certainement un nouveau chef-d'oeuvre dans le domain du fantastique : La réalité vécue par un être aux portes de la mort....Mais aussi "Taken 2" avec Liam Neeson et Maggie Grace.

- 10 octobre : "God Bless America", ceux qui disent nice, ceux qui disent check, ceux qui se proclament beau, intelligent ou de la parole de dieu, tout ce que compte de bêtise l'Amérique, sont leurs cibles potentielles. Frank et Roxy, sont les Bonnie and Cyde de Bob Goldthwait.



- 17 octobre : "Bachelorette" avec Rebel Wilson actrice à succès du cinéma hollywoodien. Habituée du stand up, cette australienne a déjà fait parler d'elle dans Best Men. "Astérix et Obélix: Au service de sa Majesté" dans lequel Christian Clavier sera remplacé par Edouard Baer dans le rôle d'Astérix. Gérard Depardieu est quant à lui toujours Obélix. Cette fois les 2 acolytes vont donner un coup de pouce à nos amis Bretons.

- 24 octobre : l'incontournable "Skyfall", le 23e James Bond avec Daniel Craig dans le rôle de l'agent 007. Ben Whishaw, lui, jouera Q dans ce nouveau volet.

- 31 octobre : le film d'animation "Frankenweenie" signé Tim Burton. Le projet trottait dans les studios Disney depuis 25 ans ! La même date "Take This Waltz" de Sarah Polley qui annonce le retour de Michelle Williams sur grand écran. Dans la lignée de "Blue Valentine", il s'agit d'une histoire de couple dramatique.

Novembre :

- 7 novembre : "Nous York". Après "Tout ce qui brille", Géraldine Nakache est très attendue dans ce long métrage très tourné vers la vision de l'American dream ! Le casting : Leïla Bekhti, Manu Payet, Baptiste Lecaplain. "Argo" avec Ben Affleck qui est devant et derrière la caméra dans ce thriller inspiré de faits réels lors d'affrontements Americano-Iraniens.

- 14 novembre : "Twilight - Chapitre 5 : Révélation 2e partie", Kristen Stewart et Robert Pattison ensemble... pour un ultime et dernier volet de la saga vampirique. "La Chasse" film dans lequel la vie et la réputation d'un homme vont être bouleversées. Déclaré coupable avant même d'avoir pu se prétendre innocent.

- 21 novembre : "Trouble With The Curve" avec Clint Eastwood dans le rôle d'un entraineur de baseball en quête de la perle rare."The Impossible" s'inspire de la catastrophe de 2004, ce tsunami qui avait causé la mort de 200.000 personnes et déchiré des familles entières. Ce film revient sur l'une de ces histoires.

- 28 novembre : "Les Cinq légendes" réunira quelques supers héros que l'on a tendance à oublier au cinéma... le Père Noel, le lapin de Pâques, le marchand de sable, le bonhomme de neige et la fée. Leur mission ? Sauver le monde ensemble !

Décembre :

- 5 décembre : "Cogan - La mort en douce". Andrew Dominik et Brad Pitt réunis dans ce casting plein de testostérone qui s'annonce explosif.

- 19 décembre : " De l'autre coté du périph", le nouveau né d'Omar Sy avec Laurent Laffite, Lionel Abelanski et Zabou Breitman. 5 jours avant Nöel notez également la sortie de "The Perks of Beign a Wallflower", l'histoire d'un ado réservé, qui brille par son silence dans son lycée, jusqu'au jour ou il tombe sur Emma Watson et Ezra Miller, le déclic dans sa vie morose.