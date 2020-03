Municipales. À Darnétal, la gauche fait front contre le maire sortant

C'est une première à Darnétal et un cas plutôt rare en Seine-Maritime. Dans cette ville de l'agglomération de Rouen d'un peu moins de 10 000 habitants, l'ensemble de la gauche s'est rassemblé autour de la candidature de Florence Demiselle, conseillère en insertion professionnelle de 58 ans : le Parti socialiste, le Parti communiste français, la France insoumise, Europe écologie les verts et Génération.s, ainsi que des citoyens non encartés. "Darnétal est une des communes les plus pauvres de l'agglomération et elle vote traditionnellement à gauche sur toutes les élections, sauf pour les municipales", remarque la tête de liste.

Au cœur de son programme, le vivre-ensemble, avec davantage de participations des citoyens pour les prises de décisions, la création d'un lieu partagé, dédié à la vie démocratique, associative et solidaire ou encore la fin de l'urbanisation galopante de la ville.

Une liste sans étiquette

Son concurrent Christian Lecerf, candidat pour un troisième mandat de maire, raille cette union, qui n'est pas nouvelle selon lui. "Nous aussi, on a des personnes de toutes sensibilités sur notre liste, mais on ne l'affiche pas", détaille-t-il. Longtemps classé divers droite, il salue le fait que son statut "sans étiquette" soit désormais reconnu. Une chose est certaine, avec seulement deux listes, le maire de Darnétal sera connu le dimanche 15 mars au soir.

