Condé-sur-Sarthe. "Vous êtes là, c'est important pour Yannick et pour Olivier"

Quelque 70 surveillants du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe près d'Alençon se sont rassemblés devant leur établissement ce jeudi 5 mars dès 6 heures, un an jour pour jour après l'attentat terroriste envers deux d'entre eux.

Le 5 mars 2019, deux surveillants avaient frôlé la mort, agressés au couteau par un détenu radicalisé et sa compagne. Un an après, pas de blocage du site, mais le rassemblement de 70 surveillants pour "marquer le coup", à l'heure du changement de poste. Aucun surveillant n'a pris son service. Vers 7 heures, le directeur du site Jean-Paul Chapu est venu à leur rencontre.

"Tout comme vous, on ne peut pas oublier, depuis 2012, les trois prises d'otages avant le 5 mars et personne ne peut oublier cette attaque terroriste le 5 mars", a-t-il déclaré. Le directeur a aussi rappelé la plateforme revendicative qui a permis d'avoir une ligne de conduite : "c'est un long chemin, c'est un travail au quotidien". Avant de conclure : "Je sais pourquoi vous êtes là, c'est important pour Yannick et pour Olivier. Notre métier est compliqué, mais nous en sommes fiers."