[Replay] Cherbourg-en-Cotentin. Revivez le débat d'avant premier tour des élections

Revivez le débat d'avant-premier tour des élections municipales organisé ce mercredi 4 mars par Tendance Ouest, en partenariat avec La Manche Libre, entre le maire sortant (PS) Benoît Arrivé, candidat à sa propre succession avec sa liste "Passion Commune", l'actuelle députée LREM de la 4e circonscription de la Manche Sonia Krimi, tête de la liste "Pour vous !", David Margueritte, actuel vice-président à la Région (LR) en charge de la formation et de l'apprentissage, candidat de "L'Avenir en tête", et enfin, Barzin Viel-Bonyadi, tête de liste de la "Coopérative citoyenne", soutenue par Europe écologie les verts (EELV), La France insoumise et Génération.s. En première partie : les candidats ont livré leurs propositions pour redynamiser la 4e ville de Normandie, dans une ambiance parfois électrique.

L'urgence climatique et la question des nouvelles mobilités étaient au cœur de la seconde partie de ce débat.

Enfin, chacun a disposé d'une minute pour convaincre les électeurs de voter pour eux.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Cherbourg-en-Cotentin.