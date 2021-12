Le Havre. Elle veut devenir Miss Ronde France 2020

Elle a passé avec succès l'étape régionale, devenant ainsi Miss Ronde Haute-Normandie 2019. La Havraise Mélissa Morisse, 24 ans, aide-soignante, a donc gagné le droit de représenter les départements du 76 et du 27 lors de la finale nationale, le vendredi 6 mars, à Cormolain dans le Calvados. Treize concurrentes tenteront de remporter l'écharpe de Miss Ronde France. "Même si je ne termine pas première, l'aventure sera réussie. Je suis contente d'être arrivée jusqu'ici." Participer à ce concours est un challenge qu'elle s'est lancé. "Je suis complexée. J'ai du mal à accepter mon corps actuel. Donc cette aventure est un bon moyen de m'aider à y parvenir. En plus, je suis encouragée par ma famille, mes amis et le comité de Normandie." Mélissa Morisse ne s'attendait pas à un tel parcours. "Être élue au niveau régional a été une surprise car je n'ai pas confiance en moi."

C'est la première fois que cette Normande participe à ce genre de concours. Elle n'est pas habituée à de telles cérémonies, encore moins aux discours et aux défilés. "C'est angoissant. Je suis timide, donc prendre la parole devant un public n'est pas évident", ajoute celle qui dispose d'une page Facebook : Mélissa Morisse Miss Ronde Haute-Normandie 2019. Pour participer à Miss Ronde, il faut peser au minimum 6 kg de plus que sa taille, par exemple 1,54 m pour 60 kg minimum.

Vous pouvez voter pour Mélissa Morisse à l'adresse suivante : https://www.weezevent.com/votez-pour-votre-candidate-ou-candidat?fbclid=IwAR34hY628kZa93kYYzt-mJUWisuU1O6i_YqxhdMh1ekVsWBQg3CfWRHyOxo