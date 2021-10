Sedan-Caen (2-2) : des regrets difficile à digérer

Les Caennais ont dû partager les points contre des Ardennais accrocheurs et opportunistes (2-2). Si l'opération comptable leur permet de grimper sur le podium pour la première fois de la saison, grâce à la défaite nantaise à Arles-Avignon, elle laisse surtout un petit sentiment d'inachevé.

Compte tenu de la supériorité affichée, Caen pouvait prétendre à bien mieux qu'un nul. Largement dominateurs, souvent dangereux, les visiteurs ont asphyxié leur adversaire sans mettre suffisamment de tranchant pour faire la différence. Déçu de la prestation de ses protégés, Patrice Garande évoque un manque de conviction offensive pour justifier le résultat équilibré.

Wagué encore décisif

A l'arrivée, ce sont surtout les deux buts encaissés qui ont pesé lourd dans la balancé. Ils auraient même pu engendrer des conséquences plus importantes. Sedan a ouvert le score dès la troisième minute de jeu sur un coup-franc direct et a repris l'avantage en fin de match à l'issue d'une contre-attaque rondement menée (85'). Entre temps, les Malherbistes avaient égalisé par leur nouveau buteur maison, Mathieu Duhamel (38'). Menés contre le cours du jeu à cinq minutes du coup de sifflet final, les Malherbistes n'ont pas lâché et sont parvenus à revenir une seconde fois dans les débats par Molla Wagué, laissé étrangement seul devant le but sedanais (90').

Déjà buteur décisif et in extremis (88') trois jours plus tôt en Coupe de la Ligue (victoire 1-0 à Clermont), le défenseur central a parfaitement coupé le centre tendu de la dernière recrue Neeskens Kebano. Quelques secondes plus tôt, Mamadou Diallo avait manqué la balle du 3-1 en faveur de Sedan. A ce titre, Caen ne s'en sort pas si mal, mais la physionomie à sens unique de la rencontre peut lui laisser quelques regrets. Les Normands restent à trois points de la première place, désormais occupée par Dijon. Battu au Havre pour la première fois de la saison, Monaco est désormais deuxième, deux points devant Caen, Nantes, Istres et Arles-Avignon.