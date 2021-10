Malherbe a soigné ses débuts

Après un mois d'août chargé, le Stade Malherbe pointe à la troisième place du classement de Ligue 2, en plus d'être qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Les Caennais ont réussi leurs débuts au-delà des attentes pessimistes qu'une intersaison agitée avait engendrées.

La seule fausse note des huit premiers matchs disputés est intervenue à Niort le 10 août sous forme d'une défaite méritée, mais très vite effacée. Les hommes de Patrice Garande ont montré en cette occasion une capacité de réaction intéressante. Dans la foulée de ce revers, ils ont corrigé Clermont au stade d'Ornano (4-0).

Solides à domicile

Si le Stade Malherbe avait signé sa perte dans son antre la saison dernière en s'inclinant à huit reprises, il est en train de réaliser l'inverse depuis les retrouvailles contre Auxerre le 4 août (3-1). Lens en Coupe de la Ligue et, donc, Clermont ont fait les frais d'une équipe caennaise séduisante et efficace. Sur le papier, l'effectif caennais est solide sans être forcément impressionnant. Sur le terrain, le collectif semble déjà bien rodé et des individualités se distinguent aux postes clés de l'axe.

La charnière Jérémy Sorbon – Molla Wagué, considérée par Patrice Garande comme la meilleure de Ligue 2 quand elle évolue au niveau qui doit être le sien, est pour beaucoup dans le classement de meilleure défense occupé par Caen. Un cran plus haut Laurent Agouazi apporte ses qualités techniques et physiques au cœur du jeu. Il symbolise un recrutement dans l'ensemble réussi, à l'image du meilleur buteur caennais Mathieu Duhamel (4 buts), très convaincant jusqu'à présent.

Entre les deux hommes, Fayçal Fajr distille le jeu à merveille et amène un danger permanent sur les coups de pied arrêtés. Reste aux Malherbistes de persévérer sur cette voie. "Si on continue comme ça, on a largement les moyens de finir dans les cinq premiers, juge Patrice Garande. On sera alors en possibilité de jouer la montée."