Fécamp. Poussier-Winsback candidate à sa succession

Elle a toujours eu un intérêt pour la politique. Marie-Agnès Poussier-Winsback, 52 ans, est maire de Fécamp depuis 2014. L'élue divers droite est candidate à sa succession. "Sur six ans, on a du mal à mener à terme un grand nombre de projets, car il y a le temps de la conception du projet, de la faisabilité financière et juridique…"

Marie-Agnès Poussier-Winsback est aussi présidente de l'agglomération Fécamp Caux Littoral et vice-présidente de la Région Normandie en charge du tourisme et de l'attractivité. "Ces compétences profitent à notre territoire."

En 1987, le chalutier Dauphin quittait pour la dernière fois le port de Fécamp. C'était le dernier des morutiers de la cité des Terre-Neuvas. Alors, après la grande pêche, on va où ? "On a créé dans le cadre de l'agglomération, qui a la compétence en la matière, un schéma de développement économique et touristique nous permettant de nous dire : quelle identité a notre territoire ? "

D'autre part, Marie-Agnès Poussier-Winsback affirme : "On a de grosses masses budgétaires qui vont au quotidien : la sécurité, la propreté, la réfection des voiries…", convaincue qu'une ville moyenne se doit d'avoir un maximum de services publics.

Le élections se déroulent les dimanche 15 et 22 mars.

