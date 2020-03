Caudebec-en-Caux. Cachée sous un regard, exposition anonyme à Muséoseine

C'est un jeu original auquel se prête actuellement le visiteur de Muséoseine : "Jusqu'au 3 mai, nous avons choisi de présenter des toiles d'un artiste inspiré par les paysages des rives de Seine en ne révélant son identité qu'à la toute fin du parcours d'exposition et sans afficher d'indication sur les œuvres présentées, explique Marie Penna, attachée de conservation à Muséoseine à Caudebec-en-Caux. Ce concept permet d'aborder le travail de l'artiste sans aucun préjugé" : une astuce qui attise la curiosité des visiteurs, mais les encourage aussi à appréhender différemment leur environnement quotidien. "L'artiste pose un regard contemporain sur le fleuve. Cette exposition rassemble une vingtaine d'œuvres de différentes périodes de productions : peintures à l'huile et quelques fusains. Elles ont toute pour sujet la Seine industrielle mais ce ne sont ni des toiles tout à fait figuratives ou franchement abstraites : le peintre met surtout l'accent sur les effets atmosphériques et se place ainsi dans le sillage des peintres impressionnistes." Des toiles qui invitent à la contemplation. (Gratuit. Tél. 02 35 95 90 13)