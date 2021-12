Le Havre. Un accord pour relancer l'économie portuaire

Le port du Havre est habitué aux premières places. Il monte par exemple sur la plus haute marche du podium dans la catégorie port à conteneurs au niveau national. Une activité, qui n'a pas tourné à plein régime en décembre et janvier derniers, à cause des différentes actions pour protester contre la réforme des retraites. Face à cette situation, Haropa-Port du Havre et les principaux acteurs de l'économie portuaire ont signé, le lundi 2 mars, un accord afin de relancer la filière conteneurs logistique. Les signataires s'accordent pour prendre en charge les surcoûts de stationnement prolongés de conteneurs sur les terminaux havrais. Des mesures de relance de l'activité roulier (navire utilisé pour transporter, entre autres, des véhicules) destinées à soutenir le développement du port du Havre sont en cours de discussion avec les acteurs de la filière. Par ailleurs, les services de pilotage, remorquage et lamanage ont également annoncé vouloir soutenir cet effort, avec une remise de 10 % sur chaque nouvelle ligne, entre le 1er avril et le 31 décembre. Ce dispositif complète les premières mesures annoncées dès le 5 février. L'ensemble porte à plus de 6 millions d'euros l'effort financier de la place portuaire havraise. Objectif : envoyer un signal fort aux entreprises de la chaîne de transport international.