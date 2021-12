Musique. Black M fête ses dix ans d'amour avec sa femme Léa

Sur son dernier album Il était une fois, Black M a écrit et chanté un titre pour sa femme Léa, avec qui il partage sa vie. Alors que les textes expriment pleinement l'amour qu'il éprouve envers sa dulcinée, le mois dernier, à l'occasion de la Saint-Valentin notre rappeur romantique a vu les choses en grand.

Pour marquer leurs dix ans d'amour, tout était au rendez-vous, la promenade à pied devant la Tour Eiffel, la balade en voiture de luxe et une navigation sur la Seine depuis un bateau-mouche. Alpha a même enfilé les patins à glace pour offrir à sa moitié un dîner à deux sur la glace. Et pour conclure cet événement, toutes ces séquences ont été filmées et intégrées pour le clip de la chanson… Léa.