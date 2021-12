Caen. Consommation de drogue : sanction plus clémente en appel

Au tribunal le 19 septembre 2019, un jeune majeur répond de transport, détention, acquisition et usage illicite de 49 g de résine de cannabis. Il écope de trois mois de prison avec sursis et d'un travail d'intérêt général de 105 h à effectuer sous 18 mois. L'affaire arrive néanmoins en appel le 14 février 2020 à l'initiative du prévenu. L'avocat général, en l'absence du jeune homme, reprend les faits. Le prévenu s'était rendu coupable d'avoir acheté une plaquette de drogue à la Guérinière, l'un des quartiers de Caen. Le jeune, 5 mentions, fume 15 joints par jour. Six mois ferme sont requis. "Réputée plus sévère" que le tribunal judiciaire, la cour décide pourtant d'un jugement plutôt clément : le jeune homme part en demande de soins contre son addiction.