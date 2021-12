Nationale 1. Au Caen Basket Calvados, l'avenir immédiat reste flou

"Je suis un peu déçu de la prestation…" Voilà l'analyse de l'entraîneur du CBC Fabrice Courcier vendredi dernier après la défaite à Tarbes (81-61). Ces mots, on les a beaucoup entendus et dans la nouvelle aventure qui s'ouvre, les suiveurs normands espèrent forcément que les Cébécistes montreront un visage plus conquérant. Le CBC figure désormais dans la poule haute avec les dix meilleures formations nationales. Et compte tenu des confrontations directes déjà jouées, Caen va entamer ce championnat en position de neuvième. Si la première place est illusoire, le CBC a plutôt intérêt à viser l'une des cinq premières places afin de s'offrir un plateau de huitième de finale à la maison. Début des hostilités dans une semaine.