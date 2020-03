Ligue 2. Direction Reims pour une USO Mondeville encore perfectible

Shelby Saint-Juste et ses partenaires ont acquis l'essentiel en s'offrant la victoire contre Montbrison, adversaire qui les devançait au classement et qui les avait surprises en début de saison. Ce succès permet aux Mondevillaises de reprendre la cinquième place tout en comptant un match de moins au compteur. À l'heure de passer un test chez le deuxième Reims dimanche 8 mars à partir de 15h45, l'entraîneur Romain Lhermitte attendra plus de ses joueuses : "On sait que dans un match, il y a des hauts et des bas. Le problème, c'est que nos bas sont trop marqués. D'un seul coup, on ne sait pas ce qui se passe, on laisse l'adversaire reprendre confiance". Face aux Rémoises, ne pas flancher permettrait d'augmenter nettement la jauge de confiance.