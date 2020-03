La Neuville-Chant-d'Oisel. Collision entre une voiture et un poids lourd

Une voiture et un poids lourd se sont percutés ce lundi 2 mars vers 8 h 30 sur la D 6014 à La-Neuville-Chant-d'Oisel (Seine-Maritime). Dans la voiture, se trouvaient une femme et un homme. La femme a été légèrement blessée. L'homme a été désincarcéré et transporté médicalisé par le SMUR vers le CHU de Rouen. Le chauffeur du poids lourd est indemne. La circulation de la D 6014 a été coupée le temps de l'intervention des secours.