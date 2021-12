Duclair. Moi, Sarah Bernhardt, hommage à une personnalité excessive

Ce seul-en-scène interprété avec brio par Bruno Bayeux a vu le jour à Rouen en 2018 dans le cadre du festival Rire en Seine, à la suite d'une commande de sa programmatrice Mathilde Guyant. Très rythmé, truffé d'humour et d'anecdotes croustillantes, Moi, Sarah Bernhardt rend hommage à une personnalité incontournable du monde du théâtre injustement oubliée du grand public. Bruno Bayeux nous en parle :

Comment avez-vous découvert le personnage haut en couleur de Sarah Bernhardt ?

Lorsque j'étais en formation au conservatoire d'art dramatique de Rouen dans notre jargon de comédien nous avions coutume de nous dire 'Ne fais pas ta Sarah Bernhardt'. Nous savions qu'elle était réputée pour son jeu excessif mais à part cela, ce nom n'évoquait pas grand-chose aux jeunes comédiens de ma génération. Cela a attisé ma curiosité et je me suis penché sur ses mémoires. C'est en lisant son autobiographie que j'ai découvert la vie trépidante qu'elle a vécue et le caractère exceptionnel de cette star des planches qui n'a cessé de voguer à contre-courant. Moi qui étais très scolaire au conservatoire, son éternel irrespect des conventions m'a vraiment fasciné et inspiré !

Comment définir son caractère ?

C'est une femme qui s'est mise en scène toute sa vie durant. Elle est excentrique, et s'amuse à cultiver son mythe en dormant dans un cercueil ou en hébergeant des animaux sauvages dans son appartement parisien. Elle se montre vraiment excessive à la ville comme sur scène : elle jouait par exemple des agonies interminables sur scène. Son autobiographie est finalement pleine d'humour et celle-ci m'a fourni la trame de ce spectacle. Elle vit souvent des situations absurdes voire cocasses, par exemple quand elle se rebelle à l'internat contre les bonnes sœurs et que celles-ci, la croyant possédée, lui jettent de l'eau bénite. À cette autobiographie, évidemment romancée, j'ai complété mes connaissances sur la comédienne par la lecture d'une biographie plus sérieuse : celle de Sophie-Aude Picon. Sarah Bernhardt y est présentée comme une femme très libre, qui ne respecte aucune convention de rang ou de genre.

Comment faites-vous revivre la grande comédienne sur scène ?

La vie de Sarah est très riche, mais avec Damien Gibrac, mon coauteur, nous avons souhaité nous concentrer sur sa vie au théâtre. Sarah se raconte d'anecdotes en anecdotes à travers toute une galerie de personnages qui l'ont connu : le jury du conservatoire ou encore Sophie Croizette, sa rivale à la comédie française. Le spectacle respecte une chronologie : sa formation théâtrale, sa carrière à l'Odéon, sa tournée à Londres jusqu'à ses dernières années. Il témoigne de son caractère de chien, de ses excès en tout genre et de sa liberté d'esprit. C'est dans le salon de son hôtel particulier parisien, au milieu duquel trône un cercueil que la star se révèle, pour mieux percer l'intimité de cette exubérante personnalité.

