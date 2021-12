Val-de-Reuil. Coronavirus : premiers reports d'événements sportifs et culturels

Deux premiers événements sont reportés "à une date ultérieure" en raison de l'épidémie de coronavirus qui touche notamment la Normandie. Ce lundi 2 mars, la Ville de Val-de-Reuil annonce qu'en "application des prescriptions" du gouvernement et que "bien qu'aucun risque particulier n'ait été décelé à Val-de-Reuil ou dans ses environs", des décisions sont mises en application.

Plus de 5 000 personnes

Le Forum de l'emploi qui devait avoir lieu le jeudi 12 mars au stade couvert Jesse-Owens est reporté, de même que la course féminine La Rolivaloise qui devait se dérouler en ville le dimanche 8 mars. "Ces décisions, évoquées, dès samedi, avec le M. le préfet de l'Eure, ne sont pas la conséquence d'un danger constaté ou d'un risque avéré, mais la simple application d'un principe de précaution à des manifestations qui n'ont aucun caractère et calendrier obligatoires", explique dans un communiqué Marc-Antoine Jamet, le maire de Val-de-Reuil.

Le premier de ces deux événements devait réunir plus de 5 000 personnes, "dont de nombreux enfants et adolescents venus de nombreuses communes du département, poursuit le maire. Le second accueillait près de 3 000 coureuses, dont quelques-unes âgées, de santé précaire ou handicapées."

Toutes les autres réunions et manifestations ayant lieu dans les espaces et équipements publics de la commune sont, à l'heure actuelle, maintenues.