Seine-Maritime. Les meubles de H&H à Barentin

Il y a actuellement 70 magasins en France et en Europe de cette enseigne mais c'est la première implantation dans l'agglomération rouennaise. Le credo de cette marque est de proposer un mobilier industriel haut de gamme, moins traditionnel, jeune et tendance. Jacques Duval, chef de vente, présente le magasin : "Ce sont des créateurs hollandais qui élaborent les meubles et accessoires. Les prix sont fixes, nous ne faisons pas de rabais inconsidérés. On peut aller chez le client et grâce à nos logiciels créer une ambiance personnalisée".