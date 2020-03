Caen. Hockey sur glace (D1) : Caen domine Montpellier avant les playoffs

Après leur défaite 2 buts à 1 du samedi 22 février sur la patinoire de Strasbourg, les Drakkars de Caen avaient la possibilité de finir la saison régulière positivement à domicile face à leurs supporters et ainsi espérer gagner quelques places au classement pour affronter une équipe moins bien classée.

Le match

Le début de match est très animé. Les Drakkars ouvrent le score dès la deuxième minute par l'intermédiaire de Jaroslav Prosvic (1-0, 2'). Caen est porté vers l'attaque en muselant Montpellier de palet et Igor Halas double la mise (2-0, 9'). Juste avant la première pause de la soirée, Montpellier réduit de score après une séquence plus calme de Caen. Yuri Lomakin est le buteur adverse (2-1, 20'). Caen mène 2 buts à 1 à la fin du premier tiers.

Une victoire avant les playoffs

Le deuxième tiers est moins rythmé. Caen domine mais se fait rejoindre au score sur un but d'Elie Raibon (2-2, 33'). Le score ne bouge pas jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Pierre-Antoine Devin redonne l'avantage à Caen (3-2, 46'). Caen marque ensuite un quatrième but par l'intermédiaire d'Alexandre Palis (4-2, 55'). Les Drakkars s'imposent 5 buts à 2 après un dernier but d'Alexandre Palis et terminent positivement la saison régulière avant de s'attaquer aux playoffs.

La fiche du match

Caen – Montpellier 5-2 (2-1, 0-1, 3-0)

Caen : J.Prosvic (I.Halas, A.Palis, 2'), I.Halas (J.Prosvic, A.Palis, 9'), PA.Devin (A.Makela, J.Lavonen, 46'), A.Palis (E.Cantagallo, J.Prosvic, 55', 60')

Montpellier : Y.Lomakin (V.Lomakin, M.Delplanque, 20'), E.Raibon (Y.Lomakin, J.Springare, 33')

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur des Drakkars de Caen) : "On se fait malgré tout un peu peur mais on a la maîtrise. Dans l'ensemble, la réaction est bonne surtout dans le troisième tiers. On est maintenant concentré sur les playoffs peu importe l'adversaire."

Le prochain rendez-vous

Pour le prochain match, les Drakkars auront rendez-vous avec les playoffs. Suite à un litige entre Marseille et Mont-Blanc, il est pour le moment impossible de déterminer le futur adversaire des Caennais ainsi que la date du premier match des playoffs. Plus d'informations seront communiquées suite à la décision de la fédération qui tombera la semaine prochaine.