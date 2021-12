Caen. SNCF : des retards à prévoir après la chute d'un arbre

Avec les vents violents, un arbre est tombé sur une caténaire entre Lisieux et Serquigny en début d'après-midi, samedi 29 février. Vers 13h30, la SNCF informait sur son fil Twitter que le trafic était "interrompu sur la ligne Paris-Caen et Rouen-Caen dans les deux sens de circulation pour procéder à l'évacuation de l'arbre et aux réparations de la caténaire". L'incident s'est terminé vers 15 heures. Le trafic reprend très progressivement "avec plusieurs retards".