Caen. Basket (N1M) : Caen termine mal la première phase, dominé à Tarbes.

À la suite de la trêve qui s'est déroulée sur les quinze derniers jours en Nationale 1, les joueurs de Fabrice Courcier pouvaient profiter de ce déplacement à Tarbes, 10ème, pour bien se préparer pour la deuxième phase du championnat, face à une équipe qui pouvait assurer son maintien en cas de victoire contre les Normands.

Or les Cébécistes ont finalement été largement dominés, de 20 points, par des Haut-Pyrénéens galvanisés par l'enjeu de ce match. Les Calvadosiens débuteront comme prévu la deuxième phase à la 9ème place, avec 10 points (2 victoires-6 défaites).

Le match

Le début du match a d'abord été homogène et équilibré (6-6, 4'). C'est alors que les Occitans ont enflammé le parquet, notamment à trois points, pour très vite faire le trou au score (19-8, 7'), pour finalement avoir un écart de 13 points après 10 minutes (25-12, 10').

Le deuxième quart-temps a été également assez homogène. C'est à ce moment que les hôtes ont réussi à prendre jusqu'à 20 points d'avance (38-18, 15'), avant que les Caennais ne réduisent l'écart avant d'aller aux vestiaires (45-29, 20').

Trop justes collectivement

A la reprise, les Cébécistes ont alors réagi (45-35, 22'), mais les Tarbais ont à leur tour repris leurs aises (55-39, 16'). La fin de cette troisième période a alors été plus équilibrée, avec des Normands qui ont finalement abordé le dernier quart avec 15 points de retard (60-45, 30').

Les Occitans ont alors très vite refait la différence, faisant de nouveau monter la différence à 20 points, et même à près de 25 points (76-52, 36'). Dans un dernier effort, les équipiers de Bryson Pope ont pu réduire cet écart, perdant tout de même largement cette rencontre (81-61, 40'), et avec aucun joueur à plus de 12 points.

La fiche technique

Tarbes - Caen : 81-61 (25-12, 20-17, 13-16, 21-16). 798 spectateurs.

Tarbes : Départ : Affo Mama 9, Claveau 16, Alliman 14, Thomas 12, Choplin 1. Banc : Incredule 15, Loubaki, Jubenot 12, Dimitrov 2, Aygalenq. Entr. : Chris Chougaz.

Caen : Départ : Pierard 4, Pfister 8, Thibedore 7, Perine 10, Bangura 12. Banc : Pope 4, Noel 8, Yangue 6, Rigaux, Balayera 2. Entr. : Fabrice Courcier.

Prochain rendez-vous

Les Caennais débuteront la deuxième phase du championnat de Nationale 1 au Palais des Sports le vendredi 13 mars à 20h contre le promu Pont-de-Chéruy (Isère), surprenant 3ème de l'autre Poule.