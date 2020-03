Fécamp. Municipales : "Il faut exploiter la transition écologique"

Patrick Jeanne va-t-il redevenir maire de Fécamp ? Réponse le dimanche 22 mars, à moins que ce scrutin ne soit pas réglé au soir du premier tour, le dimanche 15 mars. Premier édile de cette ville de 1998 à 2014, l'actuel conseiller municipal d'opposition mène une liste de gauche, avec le soutien de membres du Parti communiste, du Parti socialiste, d'Europe écologie les verts, de Génération.s et également de la société civile. "N'oublions pas la société civile. Elle contribue aussi à rendre cette liste citoyenne", déclare Patrick Jeanne. Pour donner un nouvel élan à la ville, il faut exploiter la transition écologique et énergétique selon Patrick Jeanne.

"La présence de Verts sur notre liste va contribuer à donner des initiatives fortes dans ce domaine. On pense par exemple que Fécamp manque aujourd'hui d'espaces verts."

Patrick Jeanne ajoute : "On s'aperçoit, en allant à la rencontre des habitants, que l'environnement immédiat, le cadre de vie et la manière dont sont traitées les voiries et les chaussées sont une priorité."