Cadeaux. Emmanuel d'Elbeuf-sur-Andelle remporte la Cagnotte

Emmanuel a remporté 81 € avec la Cagnotte Tendance Ouest dans Normandie Matin ce vendredi 28 février. Ce fidèle auditeur d'Elbeuf-sur-Andelle, à la frontière de l'Eure et de la Seine-Maritime, s'était inscrit lundi.

Vous aussi, envoyez CAGNOTTE par SMS au 7 11 12 pour vous inscrire (2x65 centimes + coût d'un SMS) et tentez de remporter des euros à 8 h 12 et 17 h 12. Votre inscription est valable une semaine. La Cagnotte, c'est tous les jours à 8 h 12, 12 h 12 et 17 h 12.