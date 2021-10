Plus de moyens pour la rentrée en Basse-Normandie

C'est avec optimisme que le recteur de l'Académie de Caen, Catherine de la Robertie, a décidé d'aborder cette rentrée 2012/2013. "Depuis un an et demi que je suis en poste, je n'ai jamais disposé d'autant de moyens". En plus des 20 postes d'enseignants supplémentaires dans le premier degré, annoncés plus tôt dans l'été, 162 postes d'encadrants sont créés en ce mois de septembre (33 assistants d'éducation, 121 assistants de scolarisation notamment pour les enfants en situation de handicap et 8 assistants de prévention et de sécurité).

2.200 jeunes sans diplômes



Pour la première fois de son histoire, la Basse-Normandie a enregistré un taux de réussite supérieur à 90% au dernier bac général. Un chiffre plus élevé que la moyenne nationale. Le nombre de mention "très bien" a même augmenté de 50% entre les crus 2011 et 2012. 605 bacheliers l'ont reçue cet été, soit 4,6% des bacheliers de la région.

"Pourtant les jeunes Bas-Normands vont moins dans le supérieur que dans les autres régions", constate Catherine de la Robertie. Chaque année, près de 2.200 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme, alors que le Conseil régional mène des actions avec le Rectorat pour offrir des solutions à ce public décrocheur. "Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que de nombreux bacheliers en région le sont dans des secteurs professionnels ou techniques, mais aussi par le fait qu'il y a comme une mystification du supérieur dans la région", estime Pierre Sineux, directeur de l'université de Caen.

Audio > Pierre Sineux, le directeur de l'université